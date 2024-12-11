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В Раменском прошла встреча с предпринимательским сообществом

В Раменском состоялась встреча с предпринимательским сообществом городского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Главными спикерами встречи стали президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки региона Тимофей Васильев, исполнительный директор Московского областного гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Светлана Березина, директор Государственного фонда развития промышленности Московской области Павел Ильин.

Коллеги подробно рассказали о региональных мерах поддержки для бизнеса. Администрация Раменского округа остановилась на муниципальных преференциях.

Все программы, действовавшие в Раменском городском округе в 2024 году, продлены.

«Продолжим предоставлять муниципальные субсидии социальным предпринимателям и производственникам. Благодарю Дениса Евгеньевича Французова за внимание к Раменскому городскому округу. Уверен, что для всех предпринимателей принявших участие во встрече, она была максимально полезной», — написал глава Раменского городского округа Эдуард Малышев в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.