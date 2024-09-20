В Раменском состоится муниципальный форум «Управдом» 25 сентября

Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 17:11

25 сентября на территории Раменского городского округа состоится форум «Управдом». Его цель — выстраивание открытого диалога с жителями и решение наиболее волнующих вопросов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Участие в мероприятии примут инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, представители администрации муниципалитета, а также региональной ассоциации председателей советов многоквартирных домов и ресурсоснабжающих организаций.

Ключевые вопросы повестки: подготовка жилого фонда к осенне-зимнему периоду; готовность коммунальных служб к зимнему содержанию территорий; определение мест складирования снега и график уборки дворов.

В рамках мероприятия будет организована работа «открытого микрофона». Каждый желающий сможет также задать все интересующие вопросы, касающиеся содержания МКД и придомовой территории, благоустройства дворов и начислений за ЖКУ.

Мероприятие состоится 25 сентября в 17:00 по адресу: г. Раменское, ул. Махова, д. 18/1, Дворец спорта «Борисоглебский».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.