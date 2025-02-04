В Раменском состоится единый день профориентации для детей с инвалидностью и ОВЗ

Мероприятие состоится 12 февраля 2025 года в 14:00 по адресу: г. Раменское, ул. Интернациональная, д. 20 (Раменский колледж, структурное подразделение № 2).

Единый день профориентации — это возможность для школьников с особыми образовательными потребностями познакомиться с различными профессиями и специальностями, которые они могут освоить после окончания школы. Организаторы мероприятия готовят разнообразную программу, включающую презентации, мастер-классы и экскурсии по учебным мастерским колледжа.

Участие в «Калейдоскопе профессий» поможет ребятам определиться с будущим профессиональным путем, узнать больше о востребованных специальностях на рынке труда и требованиях к ним. Кроме того, школьники смогут пообщаться с преподавателями и студентами колледжа, задать интересующие вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.