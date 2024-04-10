В Раменском проверили работы по капремонту школы поселка РАОС

Член политсовета местного отделения партии «Единая Россия», куратор партийного проекта «Новая школа» Наталья Асеева провела рабочую встречу с директором учебного заведения Наталией Корунской и проверила работы по капитальному ремонту школы поселка РАОС, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По Народной программе партии «Единая Россия» в Раменском городском округе наряду со строительством нового здания школы на улице Высоковольтной, рассчитанной на 550 мест, завершается капремонт школы № 18 в поселке РАОС, которая входит в образовательный комплекс Софьинской школы.

«Капремонт ведется в хорошем темпе, чтобы открыть школу 1 сентября 2024 года. Монтаж инженерных коммуникаций и отделка находятся на завершающей стадии. Теперь школа имеет двускатную кровлю. На встрече с директором Софьинской школы Наталией Корунской обсудила вопросы капремонта на данном этапе и особое внимание уделила закупке мебели и оборудования. Уверена, обновленная школа положительно скажется на эффективности учебного процесса и успеваемости учеников», — отметила Наталья Асеева.

Все этапы работ — от проекта до приемки — контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. Ход ремонта и качество работ в школе контролируют учителя и родители, местное отделение партии «Единая Россия», администрация округа.

«Единая Россия» и Правительство вместе с регионами запустили масштабную программу капремонта школ на 2022–2026 годы. Партийный проект «Новая школа» включил в программу, в первую очередь, сельские школы, чтобы каждый ученик мог получать достойное образование в комфортных условиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.



