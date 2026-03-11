В Раменском провели конференцию по духовному просвещению

Конференция «Духовно-нравственное просвещение в школе и дошкольных отделениях» прошла 10 марта во Дворце культуры имени Воровского в Раменском. Участники обсудили меры по обеспечению осознанного выбора модуля «Основы православной культуры» в школах Коломенского зонального объединения, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В мероприятии приняли участие руководители муниципальных органов управления образованием, благочинные округов Коломенской епархии и их помощники, курирующие религиозное образование и катехизацию, а также педагоги школ и преподаватели воскресных школ.

С приветственным словом выступили Патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел и глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев. Первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова представила доклад о сотрудничестве ведомства и Коломенской епархии в сфере духовно-нравственного воспитания.

«Процент выбора модуля «Основы православной культуры» в рамках предметной области ОРКСЭ на территории Московской области достиг в 2025 году 96,7%», — подчеркнула Анна Гребцова.

По итогам встречи митрополит Павел передал участникам Патриарший календарь и книги профессора Алексея Осипова «Бог» и «Таинство Крещения». Организаторами конференции выступили министерство образования Московской области, Коломенское зональное объединение муниципальных органов управления образованием и Коломенская епархия Московской митрополии Русской Православной Церкви.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.