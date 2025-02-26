В Раменском провели 169 акций по раздельному сбору отходов

В феврале активисты экодвижения Раменского муниципального округа организовали 169-й раздельный сбор отходов, также традиционно ребята провели для участников акции фримаркет. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

К мероприятию присоединилось около 150 экологически ответственных местных жителей. Им подсказывали и помогали сортировать вторичные ресурсы по мешкам 14 волонтеров.

По итогам общими усилиями удалось собрать внушительный объем ценного сырья. В том числе: добрые крышечки, пакеты и пленки, металл, электроприборы, макулатуру, пластик, тетрапарк, стекло.

Мелочи и редкости:

чеки — 1 мешок;

блистеры — 1 мешок;

паучи — 1 мешок;

диски, зубные щетки, пластиковые карты, трубочки, тюбики, дозаторы и т. д. — 2 мешка.

Все отходы были направлены в центр «Собиратор», где принимается большой перечень вторичных ресурсов. Здесь они копятся, прессуются и отправляются на переработку. Стекло вывезли на стеклобой.

Оставшиеся после фримаркета вещи волонтеры доставили в Церковь Покрова Божией Матери в Игумново. Здесь их разберут, отсортируют, хорошие — передадут нуждающимся.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.