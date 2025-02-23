В Раменском прошло памятное мероприятие в честь Дня защитника Отечества

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Раменском на площади Победы состоялся патяный митинг, передает пресс-служба администрации муниципального округа.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев вместе с жителями Раменского округа возложил цветы к Вечному огню на площади Победы.

«В этот момент мы прикоснулись к вечности, наши мысли и чувства слились в едином порыве благодарности к тем, кто сражался за Родину в разное время, к тем, кто пополнил небесное воинство, отдав за Россию самое главное — жизнь», — сказал Эдуард Малышев.

В мероприятии также приняли участие представители окружного Совета депутатов, Совета ветеранов, военно-патриотических клубов и жители округа.

Глава отметил, что мужество и сила духа наших бойцов, которые сегодня, как и их деды и прадеды пишут историю страны, защищая суверенитет России — большая гордость для всего Раменского округа.

«В год 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества, мы благодарим всех, кто выполняет свой воинский долг и остаётся верен присяге», — обратился к участникам митинга Эдуард Владимирович.