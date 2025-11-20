В Раменском прошли соревнования в рамках спортивного проекта «Тот самый физрук»

Спорткомплекс «Борисоглебский» стал центром притяжения для тех, кто ценит здоровый образ жизни и активный спорт. Здесь состоялось мероприятие «Тот самый физрук» Всероссийского общественного движения «Здоровое Отечество», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Это движение, представленное в 52 регионах страны, ставит своей главной целью популяризацию здорового образа жизни и развитие массового спорта. В Раменском собралось порядка 36 команд, это свыше 120 участников.

Особенность соревнований в том, что каждая команда состоит из учителя физической культуры и его ученика. Сегодня они проходят два этапа. Сначала участники сдают нормативы ГТО по четырем дисциплинам, а затем лидеры по набранным баллам перейдут к захватывающему этапу — прохождению полосы препятствий.

Соревнования являются частью масштабного турнира, который движение «Здоровое Отечество» проводит по всей Московской области. Сегодня в Раменском также принимали команды из Воскресенска и Домодедово. По итогам всех этапов будет сформирован список из 10 сильнейших команд, которые отправятся на суперфинал в столицу.

Победителей ждут не только почетные места, но и ценные призы: специальный брендированный мерч и путевки на топовый матч футбольных команд «Динамо» или «Локомотив» в Москве.

«Такие события поднимают патриотический дух подрастающего поколения, формируя активную и здоровую молодежь», — поделился глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.