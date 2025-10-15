В Раменском прошли соревнования «Лесная карусель»

«Лесная карусель» – это традиционные соревнования по спортивному ориентированию, проходящие каждой осенью (в октябре) в окрестностях города Раменское, 10-этапная эстафета, сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие привлекло внимание более 40 команд из различных городов Московской области, Москвы и Ярославской области.

Схема соревнований уникальна. Команды, участвующие в эстафете, состоят из 5 человек. Состав команды смешанный (мужчины и женщины). Каждый участник пробегает по два этапа. Этапы небольшие, ожидаемое время победителя на этапах обычно 12-20 минут. Карта, в которую внесены все контрольные пункты, находящиеся в лесу, выдается одна на команду и передается при смене этапов.

За долгие годы проведения «Лесной карусели» были задействованы практически все известные карты Раменского округа. Это раменский лес: до Северного шоссе, после Северного шоссе, Новое Село, Петровское, Загорново, Овражки. Один раз была даже выездная сессия за пределы района: в 1995 году соревнования прошли в Лыткарино.

Но все-таки большая часть эстафет проводится в районе «Геофизики» по уникальному раменскому «психологическому» рельефу.

В спортивном классе лучший результат показала команда из Ярославля, продемонстрировавшая высокий уровень технической подготовки. В молодёжном классе первое место взяла команда из города Фрязино. Достойнее всех в классе ветеранов выступила команда из Раменского.

Традиционные соревнования «Лесная карусель» ежегодно привлекают участников из разных регионов и способствуют развитию спортивного движения в Московской области.

