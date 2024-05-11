В Раменском прошла презентация книги «НАШИ: Боевое братство»

Презентация книги Раменского журналиста Ольги Неаполитанской «НАШИ: Боевое братство» состоялась 8 мая в ДК им. Воровского в Раменском. Книга рассказывает о жителях Раменского округа, прошедших горячие точки в Афганистане и Чечне, передает пресс-служба администрации городского округа.

Сегодня герои книги проводят для молодежи уроки мужества, обучают ребят военному ремеслу и своим примером учат любить Родину.

Мероприятие посетил заместитель председателя Союза журналистов Подмосковья, заслуженный работник печати Московской области Рустам Хансверов. Также присутствовали члены администрации округа, депутатского корпуса, ветераны, кадеты, юнармейцы, участники военно-патриотических клубов и жители муниципалитета.

«Я очень признательна всем, кто пришел на презентацию моей книги. Это моя первая книга и мне важно, что жители Раменского откликнулись на мой призыв узнать о ней», — отметила Ольга Неаполитанская.

В этот день в фойе ДК работала фотовыставка, где все желающие смогли увидеть снимки, привезенные ветеранами боевых действий из Афганистана. Кроме того, гости мероприятия могли сфотографироваться и познакомиться с оружием и военной амуницией, которую использовали бойцы во время войны в Чечне, Афганистане, на Кавказе и сейчас на СВО.

Военный комиссар по Раменскому г. о., г. о.Жуковский и Бронницы Московской области Евгений Дегтярев наградил героев книги благодарностями за многолетнее плодотворное сотрудничество, личный вклад в воспитание молодежи и активную гражданскую позицию. Большую часть тиража ушла в школьные библиотеки округа, чтобы ребята могли узнать о службе своих земляков, ветеранов боевых действий.

«Эта книга станет очередной литературной страницей истории нашего родного края», — отметил почетный гражданин Раменского района Владимир Демин.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.