В Раменском прошла патриотическая игра «Никто войны забыть не сможет»

В поселке Электроизолятор Раменского муниципального округа 26 апреля состоялась интерактивная патриотическая игра «Никто войны забыть не сможет», посвященная предстоящему 80-летию Великой Победы. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На центральной площади поселка была воссоздана атмосфера военного времени. Десять тематических площадок погрузили участников в эпоху Великой Отечественной войны — от сборки автомата до написания фронтовых писем. Гости игры собирали вещмешки, вязали узлы, оказывали первую помощь, соревновались в меткости и создавали броши в форме георгиевской ленточки.

За прохождение этапов в специальную «Красноармейскую книжку» ставили штампы, которые можно было обменять на памятные призы: за 5 штампов выдавали пилотку, за 8 — армейскую кашу в банке, а за 10 штампов полагался большой набор сухпайка.

С приветственными словами к участникам обратились директор территориального управления «Гжель» Нина Ширенина, директор Раменского молодежного центра Светлана Великотная и председатель местного отделения Совета ветеранов Тамара Колонина.

Организаторы выражают благодарность партнерам и помощникам: местным предпринимателям, волонтерам Раменского молодежного центра, Гжельскому шахматному клубу, Александру Колтунову с курсантами ВПК «Звезда». Особая признательность — депутату Совета депутатов Раменского округа Дмитрию Букликову за помощь в организации и спонсорскую поддержку.

Мероприятие стало не просто игрой, но живой связью поколений, напоминающей о великом подвиге предков в годы Великой Отечественной войны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.