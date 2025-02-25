В Раменском прошла патриотическая акция «Наследники поколения победителей»

В Раменском округе прошла патриотическая акция «Наследники поколения победителей». Она была посвящена двум важным историческим событиям: годовщине начала специальной военной операции и 80-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба округа.

В фойе малого зала для школьников во время мероприятия была открыта фотозона «Наша Победа». Это дало возможность участникам мероприятия запечатлеть этот памятный день и сохранить для себя символические снимки, отражающие их участие в важном событии.

Также ученики школ получили возможность насладиться трогательным спектаклем «Далекие близкие звезды», представленным талантливым театральным коллективом «Веселый балаганчик».

Зрители с большим интересом следили за развитием действия, погрузившись в мир спектакля. В завершение литературно-музыкального спектакля «Далекие близкие звезды» на главном экране был показан QR-код. С его помощью ребята смогли отправить письма в поддержку нашим защитникам. Подобные мероприятия направлены на сохранение памяти о прошлом и способствуют уважению современных героев, выполняющим свой долг в зоне проведения СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.