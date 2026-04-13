В Раменском прошла пасхальная служба в Троицком храме

Пасхальное богослужение состоялось в ночь с 11 на 12 апреля в Троицком храме Раменского округа. Службу возглавил настоятель храма, благочинный церквей округа игумен Никодим, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Священники Троицкого храма начали богослужение в 23:00 с Полунощницы. Затем состоялся традиционный Крестный ход, который символизирует встречу Христа женами-мироносицами, пришедшими ко гробу Спасителя. Шествие остановилось перед закрытыми дверями храма, после чего началась Пасхальная утреня и был исполнен тропарь Пасхи. Открытие дверей храма символизировало открытие райских врат для человечества через смерть и Воскресение Христа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина и Свято-Троицкую Сергиеву лавру за поддержку создания уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих (семейного центра им. А. И. Мещерякова).

«Спасибо нашему президенту и Свято-Троицкой Сергиевой лавре за поддержку проекта. Для людей, которые будут здесь находиться, и для их близких это большой и важный шаг на пути к самостоятельной жизни», — отметил Воробьев.