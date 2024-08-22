сегодня в 12:55

В Раменском прошел внеплановый рейд по выявлению точек нелегальной торговли

В рамках пресечения нелегальной торговли на территории округа очередную проверку провел врип главы Раменского городского округа Эдуард Малышев совместно с сотрудниками МУ МВД России «Раменское». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В последние годы нелегальная торговля стала серьезной проблемой не только для округа, но и региона в целом, затрагивая экономику и негативно влияя на порядок.

«Мы усилили контроль за местами несанкционированной торговли. Специальные группы инспекторов регулярно проводят рейды, фиксируя случаи нарушений и привлекая к ответственности тех, кто игнорирует закон», — отметил Эдуард Малышев.

В этот раз на пересечении улиц Раменская и Сосновый Бор произведен демонтаж торгового объекта. Вся продукция изъята и утилизирована

«Совместные действия с полицией и другими структурами обеспечивают эффективное пресечение деятельности нелегальных торговцев и защиту прав потребителей. Только вместе мы можем создать комфортное и безопасное пространство для торговли и поддержания легального бизнеса!» — добавил Малышев.

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