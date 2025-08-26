В Раменском прошел V окружной форум волонтеров

V окружной форум «Волонтеров Подмосковья» объединил в Раменском 100 самых активных добровольцев из 10 муниципальных округов. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом, обучения и развития волонтерского движения в регионе, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках форума ребята посетили образовательную встречу с членом общественной палаты Московской области Марией Большаковой. Она поделилась с добровольцами основами социального проектирования и рассказала, как идею превратить в проект. Участники встречи узнали, как правильно формулировать цели и задачи, подбирать команду и ресурсы, а также оценивать эффективность своей работы.

Кроме того, волонтеры приняли участие в командообразующей игре, где обменялись опытом и лучшими практиками в области добровольчества. Они рассказали о своих проектах, достижениях и трудностях, с которыми столкнулись в своей деятельности. Это позволило участникам форума лучше понять специфику работы волонтеров в разных муниципальных округах и найти новые идеи для своих проектов.

Форум также стал возможностью для волонтеров познакомиться друг с другом, обменяться контактами и обсудить совместные проекты. Участники мероприятия выразили надежду на то, что подобные события будут проводиться чаще, чтобы волонтеры могли делиться своим опытом и вдохновлять друг друга на новые свершения.

Раменские волонтеры заняли почетное 2 место. Это не просто победа, а доказательство командного духа, умения работать в коллективе и стремления к развитию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.