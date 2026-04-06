В Раменском прошел отчетный концерт ДШИ №1 к 100-летию города

Отчетный концерт Детской школы искусств №1 прошел 3 апреля во Дворце культуры «Сатурн» в Раменском. Программа «Тебе, мой город, посвящаю!» была приурочена к 100-летию города и объединила более 20 номеров в двух отделениях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Наш традиционный концерт всегда проходит в начале апреля в стенах любимого Дворца культуры «Сатурн». Наша школа богата большими коллективами, так как в ней учатся 1400 детей. В первом отделении у нас будет 13 номеров, а во втором — 12», — рассказала директор ДШИ №1 Елена Забелина.

На сцене выступили лучшие солисты, оркестры, хоры, ансамбли и юные музыканты. Для некоторых воспитанников это стало первым выходом на большую сцену.

«Мои дети сегодня выступают в составе творческих коллективов. Им доверена огромная честь. В нашей славной школе ни один концерт не проходит на низком уровне — я в этом не сомневаюсь. Концерт пройдет блестяще, потому что он подготовлен с любовью, потому что это подарок нашему любимому городу, потому что мы все можем», — поделилась преподаватель по классу фортепиано Ирина Тетерюкова.

Отчетный концерт стал признанием в любви Раменскому и подчеркнул вклад школы в культурную жизнь города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.