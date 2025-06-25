В Раменском прошел митинг «Эхо Побед», приуроченный к 84-й годовщине начала ВОВ

В День памяти и скорби в Раменском муниципальном округе состоялся памятный митинг «Эхо Побед», посвященный 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Жители города собрались, чтобы почтить память героев, отдавших свои жизни за свободу и мирное небо. Центральным и самым пронзительным элементом стало торжественное шествие. Под неумолчный, чеканный ритм барабана участники митинга пронесли Георгиевскую ленту и знамена доблести. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийской общественной организации «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ».

Традиционным актом памяти стало зажжение свечей и возложение алых гвоздик к Вечному огню — знака неугасающей благодарности и напоминания о высочайшей цене Победы. Трепетное пламя, также сопровождаемое сдержанным ритмом барабана, стало символом живой памяти, передающейся от поколения к поколению, озаряя души павших и согревая сердца ныне живущих.

Особую атмосферу памятному концерту, ставшему данью уважения ветеранам и труженикам тыла, придали выступления артистов Фонда поддержки одаренных детей и молодежи «АРТ-ЭКСПРЕСС» — номинантов энциклопедии «Золотой фонд успехов и достижений» из Москвы, Московской, Калужской и Владимирской областей. Прозвучавшие в их исполнении песни военных лет, словно живые свидетели истории, напомнили собравшимся о силе духа и единстве народа в годы тяжелейших испытаний.

Внимание гостей привлекла благотворительная выставка «СВОя рубаха», посвященная участникам специальной военной операции. Почетным гостем мероприятия стал доброволец из Дагестана Закарья Алиев, чей личный подвиг — три недели одиночной обороны захваченного опорного пункта ВСУ без еды и воды и последующее спасение бойцами отряда «Алания» — стал ярким символом мужества и стойкости защитников Отечества в наше время.

Мероприятие организовано ежегодной Всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах» под руководством Харитона Руденко при поддержке Раменского молоджного центра.