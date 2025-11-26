В Раменском прошел круглый стол по безопасности

В современном мире, где информация распространяется молниеносно, крайне важно выстроить эффективную систему информирования населения о правилах безопасности и формировать культуру ответственного отношения к своей жизни и жизни окружающих. Эта актуальная тема стала центральной на круглом столе в Раменском «Информирование населения и повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности», сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

На одной площадке в формате открытой дискуссии собрались представители медиасообществ Раменского округа, директора территориальных управлений, представители учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, сотрудники МФЦ и представители духовенства.

Встреча, организованная отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому муниципальному округу, позволила участникам активно обменяться опытом и вместе разработать новые эффективные подходы к донесению информации о различных аспектах безопасности жизнедеятельности, с особым акцентом на п ожарную безопасность.

Итогом встречи стала выработка общей стратегии, направления которой будут учитываться при реализации всей медиаповестки по безопасности в округе, что значительно повысит уровень осведомленности жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.