В Раменском прошел чемпионат «Профессионалы» по пожарной безопасности

На базе Раменского колледжа прошел третий день итогового этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы — 2024» по компетенции «Пожарная безопасность». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Участники решали задачи модуля А «Выполнение работ по осуществлению караульной службы, тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ». Конкурсанты, экипированные в боевую одежду пожарного, снаряжение и берцы за 1,5 минуты подготавливали пожарно-техническое вооружение (ПТВ).

После ребята поочередно с соблюдением правил охраны труда преодолели препятствия: «Домик», «Забор», «Тоннель». Далее участники взяли необходимое ПТВ для подачи двуручных водяных стволов «Б», «Бум», «Качающийся мост», «Разрушенная лестница». После команда распределила на позициях ствольщиков и разветвление. Осуществилась подача воды для наполнения двух мишеней. После этого произошел сброс давления. В результате команда финишировала с ручными комбинированными стволами (РСК-50).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.