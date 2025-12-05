В Раменском пройдет XI фестиваль военно-патриотической песни «Песни огненных дорог»

В 2014 году Хуторское казачье общество Раменского округа со своим атаманом Вячеславом Коценко и Героем России Александром Маргеловым приняли решение о проведении фестиваля военно-патриотической песни в городе Раменское.

Идею активно поддержали администрация муниципалитета, общественная организация «Офицеры России» и Союз десантников.

«Важность этого мероприятия трудно переоценить, в первую очередь, с точки зрения патриотического воспитания подрастающего поколения и возрождения духовных ценностей», — подчеркивает Вячеслав Коценко.

«Песни огненных дорог» — это всегда аншлаг. Мероприятие с каждым годом собирает более 1000 человек. В фестивале принимают участие кадеты из лучших кадетских отрядов Московской области и близлежащих регионов.

Песни, которые будут звучать на концерте, помогают сохранить память о наших героях и вдохновляют новое поколение на свершения во имя Родины.

Начало мероприятия 6 декабря в 12:00 во Дворце культуры им. Воровского. Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+

