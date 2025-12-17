В Раменском пройдет концерт «Спасибо тебе, солдат»

В воскресенье, 21 декабря, в ДК «Быково» Раменского округа пройдет социально значимый проект «Спасибо тебе, солдат». Начало в 14:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

Акция направлена на сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Организаторы планируют совместить благотворительную деятельность с концертной программой, посвященной поддержке военнослужащих.

В мероприятии примут участие фронтовой ансамбль «Братья казаки», команда артистов «СВОих не бросаем», творческие коллективы ДК «Быково» (филиал ДК «Родники»).

Организаторы подчеркивают, что цель проекта — выразить признательность военнослужащим и предоставить жителям округа возможность оказать практическую поддержку участникам СВО. Мероприятие рассчитано на аудиторию старше 12 лет.

Посещение благотворительного концерта свободное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.