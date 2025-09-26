В Раменском проходит Всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта «Победа». До 2030 года в России запланировано открыть порядка 300 фиджитал-центров, где будут развиваться инновационные виды спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа

«Для Раменского округа очень почетно быть в авангарде развития этого движения. В этом году мы вошли в федеральную программу по адаптации действующих спортивных объектов под фиджитал-центры. В России таких центров всего 15. Мы планируем открыть на базе МАУ „МФСК „Борисоглебский“ фиджитал-центр уже к концу 2025 года, и он станет первым фиджитал-центром в Московской области на базе муниципального учреждения спорта!», — сказал глава округа Эдуард Малышев.

Сегодня в СК «Борисоглебский» стартовал первый день финала Всероссийского фестиваля по инновационным видам спорта среди учащейся молодежи «Победа» — событие, которое объединит память о прошлом и спорт будущего.

В течение трех дней, команды из 43 регионов России будут соревноваться по трем дисциплинам: компьютерное программирование, фиджитал спорт и гонки дронов.

«Для нас очень ответственно принимать мероприятие такого уровня. Считаю важным, что сегодня наша молодежь, а это школьники и студенты из наших учреждений и других муниципалитетов, имеет возможность познакомиться с этим новым инновационным направлением в спорте, а значит, это будет способствовать его развитию и продвижению не только в нашем округе, но и во всей Московской области», — отметил глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.