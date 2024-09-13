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В Раменском продолжается обследование дома, пострадавшего от атаки БПЛА

На улице Высоковольтная в Раменском проводится комплексное обследование дома № 21, пострадавшего в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В ходе работы комиссий был осуществлен обход пострадавших квартир, жильцам даны разъяснения по вопросам восстановления. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В результате осмотра выявлено смещение оконных перемычек в квартирах, смежных с эпицентром попадания БПЛА.

Для оперативного взаимодействия и быстрой координации со всеми службами создан специальный домовой чат в мессенджере Telegram. Это позволит жителям напрямую задавать вопросы и оперативно получать информацию от специалистов.

«Наш приоритет — оперативное и качественное восстановление домов, пострадавших в результате атаки беспилотников. Жильцам предоставлены все необходимые разъяснения, и дом будет восстановлен в соответствии с высокими стандартами безопасности и качества», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Фонд капитального ремонта Московской области работает в тесном взаимодействии с муниципальными службами, чтобы обеспечить скорейшее завершение восстановительных работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что собственники квартир в Раменском, которые были повреждены, получат денежное возмещение.

«Со своей стороны, мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — отметил он.