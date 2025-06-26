В Раменском продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий

сегодня в 14:18

В Раменском округе активно преображаются дворовые территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Одним из адресов, где сейчас ведутся масштабные работы, является улица Строительная, дома 10 и 10а в городе Раменское, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уже выполнены работы по замене бортового камня, асфальтированию проезжей части и тротуаров, обустройству парковочных мест. Сейчас рабочие занимаются озеленением территории посевным газоном, установкой малых архитектурных форм — четырех урн и четырех лавочек. Также ведется регулировка высоты колодцев, нанесение дорожной разметки и уборка мусора.

Ход работ проверил глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев.

«Работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком. После завершения благоустройства жители смогут оценить обновленный двор с современными зонами отдыха и удобной транспортной инфраструктурой», — заключил глава.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.