В Раменском поженился обладатель двух медалей «За отвагу»

В Раменском ЗАГСе прошла церемония бракосочетания Виктора и Юлии. Виктор участвует в СВО, а сейчас приехал в отпуск к своей избраннице. Молодые решили расписаться, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Виктор с первых дней специальной военной операции является её активным участником, получил две боевые награды. И вот сегодня он пришёл в отпуск для того, чтобы сделать предложение своей любимой. В России крепкие семьи, и любовь сегодня действительно спасет мир. Когда молодые люди в такой ответственный момент делают такие очень важные для себя решения — это говорит о том, что мы уверены в нашем будущем, мы уверены в нашей победе, и у нас все будет хорошо».

Виктор: «Пришлось идти защищать и дом, и семью, и родителей, и бабушек, и дедушек, чтобы они жили под спокойным небом над головой.Любовь должна спасти наш мир, и в любом случае будем ждать, что всё будет хорошо», — сказала заместитель председателя Совета депутатов Раменского городского округа, председатель местного отделения «Союза женщин России» Нина Широкова.

От имени исполняющего обязанности главы Раменского округа Эдуарда Владимировича Малышева молодых поздравила его заместитель Марина Кузнецова.

«Для нас большая честь поздравить вас с этим вашим великим днем. В преддверии такого великого праздника, в Год семьи, который объявил наш президент, вы заключили брак. Этот брак точно будет счастливым!», — сказала она.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.