В Раменском почтили память героев ВОВ в День памяти и скорби

В День памяти и скорби 22 июня в Раменском муниципальном округе прошел памятный митинг «Эхо Побед», приуроченный к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Горожане собрались, чтобы отдать дань уважения героям, пожертвовавшим своими жизнями ради свободы и мирного неба, сообщает общероссийская общественная организация «Ассоциация работнико вправоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации».

Ключевым и самым трогательным моментом стало торжественное шествие. Под мерный, четкий бой барабана участники пронесли Георгиевскую ленту — символ воинской доблести. По традиции были зажжены свечи и возложены алые гвоздики к Вечному огню — знак вечной благодарности и напоминание о высокой цене Победы. Трепетное пламя, сопровождаемое ритмом барабана, символизировало живую память, передающуюся из поколения в поколение, освещая души павших и согревая сердца ныне живущих.

Особую атмосферу мероприятию придали выступления артистов Фонда поддержки одаренных детей и молодежи «АРТ-ЭКСПРЕСС» — номинантов энциклопедии «Золотой фонд успехов и достижений» из Москвы, Московской, Калужской и Владимирской областей. Прозвучавшие в их исполнении песни военных лет, словно живые свидетели истории, напомнили о стойкости и единстве народа в тяжелые времена.

Гости также смогли посетить благотворительную выставку «СВОя рубаха», посвященную участникам специальной военной операции. Почетным гостем стал доброволец из Дагестана Закарья Алиев, чей подвиг — три недели обороны захваченного опорного пункта ВСУ без пищи и воды и последующее спасение бойцами отряда «Алания» — стал примером мужества современных защитников Отечества.

Мероприятие организовано в рамках ежегодной всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах» под руководством Харитона Руденко при поддержке Раменского молодежного центра и Фонда «АРТ-ЭКСПРЕСС».

Ранее Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.