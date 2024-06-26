В Раменском парке прошла зарядка долголетов с чемпионами

В Подмосковье состоялась областная акция «Зарядка долголетов» 26 июня. В этом мероприятии приняли участие около 140 активных людей пожилого возраста. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Участников акции поприветствовали директор комплексного центра «Раменский» Ольга Биткова и председатель Комитета по спорту и молодежной политике Раменского городского округа Александр Зайцев.

Зарядку провели заслуженные спортсмены города Раменское: Вероника Архипова, мастер спорта по легкой атлетике, победитель международных игр стран БРИКС 2024 г., призер чемпионата Европы среди юниоров, победитель и призер первенств России, центрального федерального округа, чемпионатов Московской области и других престижных соревнований, входит в состав сборной России и Московской области и Иван Сурский, спортсмен спортшколы «Сатурн» отделения плавание, член сборной команды МО по плаванию, победитель Международных соревнований по плаванию, участник чемпионата России, призер областных соревнований по плаванию.

«Спасибо большое всем организаторам за эту замечательную зарядку. Очень приятно чувствовать заботу о людях старшего поколения. Настроение отличное. Здоровье в порядке - спасибо зарядке! Ждем с нетерпением следующих мероприятий», — поделилась впечатлениями участница программы «Активное долголетие» Вера Хариханова.

Кстати, акция «Зарядка долголетов» прошла сегодня по всему Подмосковью. Проекту Губернатора «Активное долголетие» в этом году исполнилось 5 лет.

За это время в Раменском округе открыли 30 направлений занятий. Свыше 12 тысяч раменчан стали участниками проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



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