В Раменском парке отметят День молодежи

29 июня в Раменском пройдет праздничная программа Дня молодежи. Председатель Комитета по спорту и молодежной политике округа Александр Зайцев рассказал, что площадкой проведения станет Раменский городской парк культуры и отдыха.

«Мы готовим большую программу. В этом году хотим представить спортивную, творческую, патриотическую и неформальную молодежь. Последних в Раменском тоже много, но о них мало кто знает. Самый яркий пример — любители косплея и аниме. Мы даже такой фестиваль недавно проводили», — поделился Александр Зайцев.

В День молодежи в парке будут работать тематические площадки, где юноши и девушки смогут проявить себя. Состоится турнир по экстремальным видам спорта, будут танцы, открытый микрофон, также встретятся граффитчики и любители косплея.

Помимо праздника, для раменской молодежи уже разрабатывают новые программы и мероприятия, которые начнутся этим летом. В июне Комитет по спорту и молодежной политике организует на стадионах трудовые бригады. Также летом пройдут сборы спортивных волонтеров, обучение в молодежном театре «Первопроходцы» и патриотические мероприятия.

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