В Раменском открыли зимний сезон с праздничной программой 1 декабря

В Раменском 1 декабря торжественно открыли зимний сезон с праздничной программой и мастер-классами. Мероприятие прошло в городском парке и собрало жителей и гостей округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

1 декабря в Раменском городском парке прошел праздник открытия зимнего сезона. День был наполнен атмосферой предновогоднего чуда и веселья.

Праздничная программа началась с интеллектуального «ТУЦ-ТУЦ Квиза» в резиденции Деда Мороза, задав игривый тон всему мероприятию. На площадке «Лира» прошли «Сказки у елки» и выступления хореографического ансамбля «Серебро». Детский казачий хор «Казачата» исполнил народные мелодии.

Кульминацией стал торжественный старт зимнего сезона в амфитеатре. Ветераны СВО провели познавательный мастер-класс, а детская резиденция Деда Мороза открыла двери для малышей. День завершился новогодней дискотекой, подарившей участникам радостные воспоминания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.