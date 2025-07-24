В Раменском открыли патриотический штаб

Здесь рады любому, кто готов присоединиться и помогать. Рук лишних не бывает. Но учитывая, что помещение небольшое, люди работают здесь посменно. Волонтеры изготавливают маскировочные сети, маскировочные костюмы, свечи, лекарства, вещи личного пользования. Гуманитарку отправляют с волонтерами.

Светлана Николаевна Кузина волонтер поделилась, что ее брат сейчас находится в зоне СВО. Поэтому все это ей, как и любому другому участнику здесь, небезразлично. Готовы принять вещи и другую посильную помощь, чтобы передать с волонтерами участникам СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

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