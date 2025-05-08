В Раменском открыли новый мемориал памяти Героям-защитникам Отечества

На заводе «Энергия» в Раменском 7 мая состоялся торжественный митинг, посвященный открытию мемориала памяти Героям — защитникам Отечества. Об этом сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

На мероприятии присутствовал глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев.

Это знаменательное событие не только для предприятия, но и для всего Раменского муниципального округа.

Мемориал напоминает жителям о погибших в годы Великой Отечественной войны, о бойцах, не вернувшихся с полей сражений при выполнении воинского долга в Афганистане и Чеченской республике, о пополнивших небесный батальон участниках специальной военной операции. Всем, кто никогда не забывал о святом долге перед Родиной.

На церемонии открытия мемориала выступили военнослужащие Семеновского полка с плац-концертом, а также артисты Раменского округа, кадеты и дети.

Самое дорогое и святое, что передает одно поколение другому, — это память.

На мероприятии присутствовали супруга и сын участника специальной военной операции Андрея Владимировича Мельникова.

Эдуард Малышев вручил сыну Никите, который является курсантом военно-патриотического клуба и учеником пятого кадетского класса школы № 19, государственную награду Российской Федерации, присвоенную его отцу посмертно — орден Мужества.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.