В Раменском открыли новую площадку на улице Чугунова

Глава Раменского округа Эдуард Малышев посетил детскую площадку, которая появилась на улице Чугунова у домов 22 и 24. Объект создан в рамках губернаторской программы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Игровая зона занимает 450 кв. м. На территории установили современный игровой и многофункциональный спортивный комплексы, а также фигуру для лазания. Для детей разного возраста предусмотрены качели с двумя подвесами, качели-гнездо, карусель, качалки на пружине и балансир. Также оборудован песочный дворик.

Для удобства посетителей установили парковые диваны, урны и информационный стенд.

«Здорово, что площадка получилась такой яркой и современной. В Раменском округе в этом году обновлена уже 41 игровая площадка. Мы продолжим создавать комфортные условия для отдыха и развития наших детей», — поделился Эдуард Владимирович.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.