В Раменском открылась выставка «Защита суверенитета Российской Федерации»

В Раменском округе открылась выставка «Защита суверенитета Российской Федерации». Выставка в ДК «Победа» продлится несколько месяцев, далее отправится в другой муниципалитет, сообщает пресс-служба администрации округа.

Революция 1917 года, польский вопрос, басмаческое движение, политическая эмиграция — в информационных стендах описана история борьбы нашей страны за суверенитет — от Смутного времени до наших дней.

«Впервые эта выставка показана на Петербургском юридическом форуме. Она была подготовлена Министерством юстиции РФ. Все гости и участники форума ознакомились с этой выставкой. По инициативе Министерства юстиции эта выставка проходит сейчас во всех субъектах, организовывает ее территориальное управление Минюста. Практически в половине субъектов эта выставка уже прошла. В Московской области мы тоже начали показ выставки. На сегодняшний день здесь это вторая экспозиция», — отметил заместитель начальника управления Министерства юстиции РФ по Московской области Константин Плехов.

Возрастных ограничений экспозиция не имеет. Работы могут привлечь внимание и заинтересовать как молодежь, так и взрослое поколение. В настоящее время проводится работа по поиску площадки для проведения экспозиции на постоянной основе. Зрители отметили, что на выставке можно узнать важную и интересную информацию, которую не найти в интернете.

«Мне понравилась выставка, потому что тут поднимаются важные темы, которые касаются нашей страны. Здесь очень много информации, которую обычно не найдешь в интернете, поэтому это очень интересно читать и рассматривать. Я еще не все успела посмотреть, но некоторые статьи мне понравились», — поделилась Зилола Абдупаттаева, посетитель выставки.

Сразу же после открытия выставки состоялся показ документального фильма «На острие копья» о бойцах специальной военной операции. Фильм показывает, как война меняет человека, раскрывает его мысли о добре и зле.

«Добро должно быть с кулаками» — одна из строчек стихотворения Станислава Куняева, которое звучит в фильме. Именно такой конфликт раскрывается в киноленте.

После кинопоказа школьники и студенты могли задать вопросы режиссеру. Учащиеся интересовались идеей фильма, сложностью съемок и почему режиссер выбрал формат именно документального кино.

Выставка и кинопоказ дали учащимся много новой полезной информации. Такие мероприятия проводятся в целях воспитания патриотизма и понимания значимости суверенитета, ведь это важно, чтобы каждый человек осознавал независимость своего государства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.