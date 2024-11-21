В Раменском округе зажгли вечный огонь

В Раменском округе на площади Победы зажгли вечный огонь. В этой торжественной церемонии участниками стали военнослужащие Семеновского полка, воспитанник патриотического клуба «Высота», участник СВО в составе добровольческого батальона «Барс». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Возложил цветы к мемориалу в память о наших воинах, отдавших свои жизни за свободу и независимость Отечества», — сказал глава Раменского городского округа Эдуард Владимирович Малышев.

После проведения реконструкции мемориальный комплекс на площади Победы преобразился. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В планах на будущее — продолжать благоустройство.

В следующем году будут выполнять работы по второму этапу, включающие в себя устройство подпорной стены, лестниц, дорожек с плиточным покрытием и устройство пандуса для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», - считает Воробьев.