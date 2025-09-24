В Раменском округе завершили благоустройство набережной Ильинского пруда

сегодня в 18:46

В Раменском округе завершили масштабный проект — благоустройство набережной Ильинского пруда в поселке Ильинский, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Местные жители оценили преображение территории по достоинству. Обновленное пространство радует глаз: ухоженные дорожки, удобные лавочки, современные шезлонги, живописные мостики и пирс создают атмосферу комфорта.

Новая набережная стала настоящим украшением поселка. Здесь тщательно подобраны отделочные материалы, которые идеально сочетаются с природным ландшафтом.

Проект благоустройства реализован в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Он включает в себя:

Прогулочные дорожки с современным покрытием

Зоны отдыха с удобными лавочками и шезлонгами

Специализированный пирс для рыбаков

Спортивные площадки для активного отдыха

Детскую зону с игровым оборудованием

«Обновленная набережная, могу уверенно сказать, станет центром притяжения не только для жителей поселка. Здесь каждый найдет занятие по душе: можно отдохнуть на природе, заняться спортом или провести время с семьей», — отметил глава округа Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.