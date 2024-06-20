В Раменском округе восстановят свободный доступ к реке

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья осмотрели земельные участки в деревне Костино Раменского округа. Поводом послужила поступившая в министерство информация об ограничении свободного доступа к водным объектам, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе обследования информация подтвердилась, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Установлено, что на двух земельных участках смонтировано ограждение от уреза воды в пруду, образованному рекой Песоченкой. В ограждении имеются калитки, однако они закрыты на замок. Таким образом, свободный доступ граждан к пруду ограничен, что является нарушением водного кодекса России».

По итогам надзорного мероприятия правообладателям участков, ограничившим проход к пруду и реке, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее сообщалось, что аналогичные предостережения объявлены собственникам участков в коттеджном поселке «Дача на озере» в городском округе Кашира: два гражданина ограничили свободный доступ к реке Медведке и образованному ею Малеевскому пруду; помимо этого, в прокуратуру направлено обращение с просьбой проверить законность формирования участков в водоохранной зоне.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.