сегодня в 18:31

В Раменском округе уже модернизировали 36 из 41 детской игровой площадки

В рамках рабочей поездки в ТУ «Троицкое» глава округа Эдуард Малышев проверил ход выполнения работ по модернизации детских игровых площадок. В текущем году в округе запланирована к обновлению 41 детская площадка, сообщает пресс-служба администрации округа.

В поселке Спартак глава осмотрел две завершенные площадки возле домов 26 и 27, а также посетил обновленный объект в поселке Родники на улице Большая Учительская у домов № 12-14.

Модернизация включает установку игрового комплекса, многофункционального спортивного комплекса, качелей с двумя подвесами, качалки на пружине, качелей-балансира, парковых диванов, урн и информационного стенда.

Также на сегодняшний день в округе завершены работы по переоборудованию детских игровых и воркаут-площадок по следующим адресам:

д. Тимонино;

д. Поддубье;

д. Редькино;

п. им. Тельмана.

В целом по округу модернизация проведена на 36 детских игровых площадках.

Все запланированные работы должны быть завершены до 28 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.