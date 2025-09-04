В Раменском округе стартовала Всероссийская программа «Проводники смыслов»

Раменский округ стал пилотной площадкой. В рамках проекта «Проводники смыслов» прошел цикл мероприятий от Росмолодежи, где объединились руководители организаций, педагоги, наставники и лидеры молодежных инициатив из разных округов области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Активисты Раменского молодежного центра стали частью этого значимого мероприятия, направленного на формирование профессионального сообщества в сфере патриотического воспитания, добровольчества и работы с подрастающим поколением.

Уникальный образовательный проект направлен на развитие молодежных инициатив и повышение уровня их креативности. В рамках программы участники изучили теоретические и практические аспекты личных и национальных смыслов, поработали с экспертами, освоили методы трансляции важных идей в молодежной среде.

Программа «Проводники смыслов» — это не только обучение и рост в профессии, здесь объединяются единомышленники, которые помогают молодому поколению в реализации своего потенциала.

