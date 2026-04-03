В Раменском округе сохраняется стабильная паводковая ситуация

Паводкоопасная обстановка по состоянию на 3 апреля остается стабильной в Раменском округе. Специалисты ведут круглосуточный мониторинг уровня воды и контролируют проблемные участки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты МКУ «Рамспас и ПЧС» и Раменского пожарно-спасательного гарнизона круглосуточно наблюдают за гидрологической обстановкой. Для координации действий создан оперативный штаб.

На Софьинском гидроузле уровень воды составляет 107,65 метра и находится в пределах нормы. Электронные датчики на реках Вьюнка, Сетовка, Северка и Жданка также фиксируют нормативные показатели, несмотря на заметный подъем воды.

Особое внимание уделяют дороге «Никоновское — Чекменево» и жилому сектору деревни Поповка, где ранее происходили подтопления. В администрацию поступило 14 заявлений о подтоплении придомовых территорий.

Наиболее сложная ситуация сложилась в деревне Донино. Из-за разлива реки Донинки затоплен участок дороги к десяти частным домам. Сотрудники Раменского ДРСУ очистили дренажную трубу и обеспечили проезд для спецтехники. Для пешеходов организован обход с выходом на Егорьевское шоссе.

Аварийные службы готовы к оперативному реагированию. В случае чрезвычайной ситуации жители могут обратиться по телефонам 112, 101, 103 или в единую дежурно-диспетчерскую службу округа по номеру +7 (496) 461-77-00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.