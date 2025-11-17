В Раменском округе скоро откроется ледовая арена под открытым небом

«Приближается самая сказочная пора года, и я рад сообщить, что в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» на парковке стадиона „Сатурн“ уже смонтирована ледовая арена под открытым небом с бесплатным посещением», — афишировал глава Раменского округа Эдуард Малышев.

В ходе рабочего визита он осмотрел ледовую арену и обсудил вопросы открытия.

Открытие планируется в декабре, однако точная дата будет зависеть от погодных условий, поскольку для качественной заливки льда необходим стабильный минус. Для обеспечения идеального качества льда на нашем катке будет работать ледозаливочная машина, которую сейчас брендируют.

Как и в прошлом году, регистрация и выбор удобного сеанса будут доступны через портал mosreg.ru. Важно бронировать заранее, так как вместимость катка составляет до 200 человек, это гарантирует комфорт и безопасность для каждого.

Для тех, у кого нет своих коньков, будет организован прокат по предъявлению документа.

Предусмотрены специальные помощники-опоры, которые сделают первые шаги на льду безопасными и веселыми.

Удобная парковка на территории позволит без труда добраться до катка на личном транспорте.

«В прошлом году каток вошел в тройку самых посещаемых в Московской области. И в этом сезоне, надеемся, он снова станет излюбленным местом отдыха для семей и друзей», — сказал Малышев.