В Раменском округе провели выездную администрацию для работников культуры

Выездная администрация для сотрудников учреждений культуры прошла 26 марта во Дворце культуры имени Воровского в Раменском округе. Участники обсудили развитие отрасли, меры поддержки специалистов и планы по модернизации учреждений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие представители домов культуры и творческих коллективов округа. Глава Раменского округа Эдуард Малышев отметил, что такие форматы позволяют напрямую обсудить актуальные вопросы и выработать решения.

Участники подняли темы ремонта и модернизации учреждений, обновления оборудования и мебели, поддержки творческих коллективов и запуска новых проектов. Также обсуждались меры социальной поддержки работников, повышение квалификации и организация крупных мероприятий и фестивалей.

Сотрудники обратили внимание на необходимость обновления сценического оборудования в ряде ДК, расширение программ поддержки молодых специалистов и улучшение условий работы в сельских филиалах. По итогам встречи администрация планирует проработать дополнительные меры поддержки, организовать серию профильных семинаров и мастер-классов, усилить популяризацию клубов и студий среди молодежи и расширить взаимодействие с творческими объединениями и волонтерами.

«Работники культуры создают атмосферу округа, сохраняют традиции и вдохновляют жителей. Наша задача — обеспечить им достойные условия труда и возможности для реализации идей», — подчеркнул Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.