В Раменском округе провели вечер памяти бойца СВО Дениса Колчина

В доме культуры «Фенинский» Раменского округа прошел вечер памяти участника спецоперации Дениса Колчина с позывным Золотой. Ветераны СВО, волонтеры и жители округа собрались, чтобы вспомнить его жизнь и творчество, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ветераны СВО стали участниками вечера памяти Дениса «Золотого» Колчина. В ДК «Фенинский» собрались те, кто знал его лично, а также жители, знакомые с ним по рассказам и песням. В мероприятии приняли участие ветераны боевых действий, волонтеры гуманитарного конвоя «Раменское», представители ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа, дети и взрослые.

Денис Колчин запомнился как мужественный и отзывчивый человек. Во время спасения товарищей под Макеевкой он получил тяжелое ранение и потерял легкое. Несмотря на это, он начал петь для бойцов в госпитале, а затем выступал по всей стране в рамках проекта «СВОи песни», в том числе в Донбассе.

Программа вечера прошла без официального пафоса. Участники пили чай, смотрели видеозаписи с участием Золотого, слушали его песни и делились воспоминаниями.

Организаторами выступили представители госфонда «Защитники Отечества», местного отделения КСВО и ассоциации ветеранов СВО Раменского округа. Руководитель ассоциации Александр Кулик отметил, что приехал почтить память бойца, хотя лично с ним знаком не был.

По словам участников, вечер стал объединяющим событием для людей, которых связывают общие ценности, поддержка фронта и память о Денисе Колчине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.