В Раменском округе провели урок по безопасности на железной дороге

Профилактическая встреча по предупреждению травматизма на железной дороге прошла 18 марта в школе №11 поселка Дружба Раменского округа. С учащимися пообщались представители РЖД, ЦППК, линейного отдела полиции и администрации муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу открыла председатель комитета по образованию Наталья Асеева. Она подчеркнула, что сохранение жизни и здоровья детей остается приоритетом, и призвала школьников строго соблюдать правила перехода железнодорожных путей.

Эксперты ОАО «РЖД» и АО «ЦППК» представили статистику происшествий и напомнили о технических особенностях поездов. Специалисты объяснили, что состав не может остановиться мгновенно, поэтому любое нарушение правил рядом с путями создает угрозу жизни. Отдельно они обратили внимание на опасность использования наушников и капюшонов, которые снижают видимость и слышимость.

Сотрудники линейного отдела полиции рассказали о рисках «зацепинга». Они разъяснили школьникам правовые последствия таких действий и подчеркнули высокий уровень смертельной опасности подобных развлечений.

Администрация школы и профильные службы напомнили, что железная дорога относится к объектам повышенной опасности, а соблюдение установленных правил — обязательное условие безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.