В Раменском округе провели урок безопасности для школьников у железной дороги

В Раменском округе для учеников школы №21 организовали урок безопасности, посвященный правилам перехода через железнодорожные пути и профилактике травматизма среди детей, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

В школе №21 Раменского округа для учеников 5–7 классов провели урок безопасности, на котором напомнили о правилах поведения на железнодорожных путях. Мероприятие организовали из-за близости учебного заведения к железной дороге и риска несчастных случаев.

Главный эксперт отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации округа Виталий Кубраков отметил, что подобные занятия проходят регулярно при поддержке АО «ЦППК» и ОАО «РЖД». Детям объяснили, как безопасно переходить пути по оборудованным переходам, а также напомнили о необходимости снимать капюшон, убирать наушники и выключать музыку перед переходом, чтобы избежать трагедий.

В январе 2026 года на участке Московско-Рязанской дистанции пути произошло шесть случаев травмирования, четыре из которых закончились гибелью. Сотрудники железнодорожных компаний рассказали о профилактических рейдах, ремонте инфраструктуры и проекте «Железная дорога детям», в рамках которого проводят уроки и экскурсии для школьников.

Особое внимание уделили предупреждению правонарушений, таких как переход путей в неположенном месте и зацепинг. Директор школы Любовь Карпова подчеркнула важность постоянной профилактики, а сотрудники отдела по делам несовершеннолетних напомнили об ответственности за подобные нарушения. Старший инспектор полиции Петр Мальтисов пояснил, что информация о правонарушениях направляется в соответствующие органы для постановки подростков на профилактический учет.

Организаторы отметили, что такие мероприятия помогают формировать у детей внимательность и дисциплину, что способствует снижению числа несчастных случаев на железной дороге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.