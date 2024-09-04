В Раменском округе провели практические тренировки по эвакуации

В Раменском городском округе прошли общеобластные ежеквартальные практические тренировки по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С целью повышения уровня подготовки жителей к действиям при возникновении пожара сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому городскому округу провели инструктажи по пожарной безопасности и разобрали алгоритм действия в случае возникновения пожара.

Подобные мероприятия на объектах образования, культуры, здравоохранения и торговли проводятся регулярно.

«Очень важно, чтобы люди знали как себя вести в экстренных случаях и могли защитить свою жизнь. Всегда помнили важное правило — не поддаваться панике! А еще использовали наш лайфхак. Посещая заведения культурно-массового характера не поленитесь сфотографировать план эвакуации на первом этаже. Эта маленькая фотография не займет много места в вашем телефоне, но сможет спасти жизнь вам и окружающим в случае возникновения экстренной ситуации», — посоветовала инспектор госпожнадзора Фомина Людмила.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.