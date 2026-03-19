В Раменском округе провели акцию «Крымская весна»

Спортивно-патриотическая акция «Крымская весна» прошла в Раменском округе 18 марта, в день 12-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участники пробежали вокруг Борисоглебского озера и приняли участие в спортивной программе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие традиционно состоялось в городском парке на площадке «Лира». Его организовали Раменский молодежный центр и представители партии «Единая Россия». Для участников подготовили спортивную программу, включающую разминку, отжимания и приседания перед стартом забега.

Председатель Раменского отделения Союза женщин России, руководитель фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов округа Нина Широкова подчеркнула значимость даты.

«Это такое событие, которое должны все знать и помнить. Когда состоялся референдум, большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав РФ. Здесь молодые люди, которым важно это знать», — отметила она.

Главным амбассадором акции стал чемпион мира по спортивной аэробике Василий Козырев, чье имя внесено в Книгу чемпионов Раменского округа. Вместе с участниками он пробежал пять кругов вокруг Борисоглебского озера. Каждый километр символизировал год, прошедший с момента воссоединения Крыма с Россией.

Акция завершилась чаепитием и вручением сертификатов на тренировки с Василием Козыревым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.