В Раменском округе прошло очередное заседание инвестиционного совета

Это ключевая площадка, созданная для прямого диалога между инвесторами и представителями администрации, а также ресурсоснабжающих организаций, таких как Россети, Мособлгаз и Водоканал, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Инвестиционный совет — это эффективный инструмент для оперативного решения вопросов, с которыми сталкиваются инвесторы на всех этапах реализации проектов в округе — от оформления документов и строительства до эксплуатации объектов.

На сегодняшнем заседании в центре внимания были вопросы подключения к инженерным сетям. Руководители компаний ООО «Портал», ООО «Вертекс» и ООО «Логистик-М», уже реализующие или планирующие проекты в Раменском округе, представили свои задачи. Некоторые сложности с подключением к электро-, газо- и водоснабжению были успешно разрешены прямо в ходе обсуждения.

По итогам встречи часть вопросов была решена незамедлительно, а оставшиеся задачи взяты в работу, и инвесторы получат ответы в ближайшее время. Представители компаний и инженерных служб обменялись контактами для более оперативного взаимодействия. Такие заседания будут проводиться не реже одного раза в квартал, а при необходимости и чаще, поскольку оперативное решение возникающих вопросов является приоритетом для развития экономики округа.

Инвестиционный совет в Раменском округе демонстрирует свою эффективность в создании благоприятных условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, мы должны делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов. Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подчеркнул губернатор.