В Раменском округе прошла выставка специализированных экспонатов гражданской обороны

«Совместно со службой спасения, совместно с 42-й пожарной частью, мы постарались представить для ребят наиболее интересные экземпляры, которые посвящены как гражданской обороне, так и пожарной охране», — сказала инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому городскому округу Людмила Фомина.

Интерес представляет то, что можно было не только послушать теоретический материал, но и самостоятельно изучить костюмы химической защиты, биологической защиты, померить их и потрогать, ощутить, каково это — находиться в таком костюме. Также на мероприятии был представлен исторический формуляр, основное хранение которого — это музей 42-й пожарной части. В него собраны все документы, фотографии, начиная с 1923 года и до нашего времени. Ребята смогли посмотреть, как выглядели пожарные прошлых лет и сравнить с тем, как сейчас выглядит пожарная служба.

«Ребята могут увидеть, насколько оборудование стало удобней, насколько проще становится людям все-таки работать. Работа пожарного становится легче, и самое главное, безопаснее», — отметила Фомина.

Мероприятие, посвященное гражданской обороне и пожарно-спасательному делу, завершилось показом одного из самых известных советских фильмов о работе пожарных.

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