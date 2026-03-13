В Раменском округе прошла встреча с водолазами проекта «Герои нашего двора»

В ДК «Победа» Раменского округа прошла встреча кадетов с водолазами волонтерской группы «ДобротворецЪ» в рамках проекта «Герои нашего двора». О подводных поисках и своей работе школьникам рассказали Софья Морозова и Энри Кишка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Софья Морозова — водолаз 4 разряда и руководитель пресс-службы группы «ДобротворецЪ». Вместе с коллегой Энри Кишка, также водолазом 4 разряда, она встретилась с учениками кадетских классов и рассказала о работе поисковиков на воде.

Участники встречи узнали, сколько весит водолазное снаряжение, сколько человек одновременно погружаются под воду и что делать при потере связи или неисправности оборудования. Школьники также поинтересовались, как гости пришли в волонтерскую группу и какие поиски считаются резонансными. В частности, речь шла о пропавших подростках в Звенигороде, где сейчас работают спасатели «Добротворца».

«По реестру водолазов в России зарегистрировано порядка 6 тысяч человек, и женщин там крайне мало. У нас в стране женщина-водолаз — это большая редкость. Мне повезло, я знакома с несколькими, и все они участницы нашей волонтерской группы. Снаряжение тяжелое, работа опасная. Водолазов тренируют так же, как и космонавтов. Очень похожее состояние невесомости», — отметила Софья Морозова.

Она добавила, что под водой человек ощущает себя словно в космосе. Профессия водолаза считается одной из самых сложных и опасных в мире, однако участники группы готовы в любой момент оставить личные дела и отправиться на помощь.

В завершение встречи кадеты поблагодарили гостей за откровенный разговор и их труд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.