В Раменском округе прошел рейд по дорожной безопасности

Профилактическую акцию на 41-м километре автодороги Москва – Касимов провели сотрудники 14-го батальона ДПС и волонтеры движения «Юность». Участникам дорожного движения напомнили правила поведения в условиях переменчивой весенней погоды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рейд организовали на одном из оживленных участков трассы в Раменском округе. Его цель — предупредить аварийные ситуации и в живом диалоге напомнить водителям и пешеходам о базовых требованиях безопасности.

Особое внимание инспекторы и волонтеры уделили правилам проезда пешеходных переходов и движению на сложных участках дорог. В условиях переменчивой видимости и влажного покрытия риск ДТП возрастает, поэтому участникам движения рекомендовали быть особенно осторожными.

Водителям напомнили о необходимости выбирать скорость с учетом погодных условий, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. При приближении к пешеходным переходам и остановкам транспорта следует снижать скорость и быть предельно внимательными.

Пешеходам разъяснили, что переходить проезжую часть можно только в установленных местах, убедившись, что автомобили остановились. Перед выходом на дорогу важно снимать капюшон и наушники, а также использовать световозвращающие элементы, чтобы оставаться заметными для водителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.